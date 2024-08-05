تداول 14 ألف طن و787 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 787 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 446 شاحنة و 123 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 341 شاحنة و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 والرياض، بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين أمل والرياض وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، أمل والحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و 325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور ، بريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1810 بموانيها.



