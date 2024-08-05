بعد مصرع 7 أشخاص في حادث الطريق الصحراوي.. اعرف ضوابط سير "التريلات"

كتب بهجت أبو ضيف

ما زال نزيف الدماء الناتج عن حوادث سيارات النقل الثقيل "تريلا" مستمرا، حيث أسفر حادث بين سيارة نقل تريلا، وسيارة ربع نقل، وأخرى ميكروباص، عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، في مشهد مأسوي شهده الطريق الصحراوي الشرقي.



وفي محاولة للحد من نزيف تلك الحوادث التي تكون أحد أطرافها السيارات النقل، وضعت إدارة المرور مجموعة من الضوابط لتنظيم سير تلك السيارات على الطرق ومنها..

-مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق بحد أقصى 2 طن

-الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل

-الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل من 11 مساء حتى السادسة صباحا

-عدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى

-الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل

-الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها

-الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها