بدء اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدورى لملف حقوق الإنسان

كتب نور على

انطلق اليوم، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.

ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الإستعراض وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كافة الأمور في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتورسامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. والدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، وعزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم، بالإضافة إلى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الانسان.