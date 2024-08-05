انقطاع مياه الشرب عن 6 قرى بسبب كسر مفاجئ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قري (العمار الكبرى - امياى - الصفا - كفر الفقهاء - ترسا - السيفا) وتوابعهم، وكذلك ضعف المياه عن قري (أكياد دجوى - طنط الجزيرة - الرجالات - الأحرار)، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتابعت شركة مياه الشرب بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل قطر 600 مم المغذي لتلك القرى وجارى حاليا أعمال الإصلاح.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.