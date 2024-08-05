اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 09:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع مياه الشرب عن 6 قرى بسبب كسر مفاجئ بالقليوبية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 09:00 م
انقطاع مياه الشرب عن 6 قرى بسبب كسر مفاجئ بالقليوبية انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن قري (العمار الكبرى - امياى - الصفا - كفر الفقهاء - ترسا - السيفا) وتوابعهم، وكذلك ضعف المياه عن قري (أكياد دجوى - طنط الجزيرة - الرجالات - الأحرار)، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتابعت شركة مياه الشرب بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك نظرا لحدوث كسر  مفاجئ بالخط الناقل قطر 600 مم المغذي لتلك القرى وجارى حاليا أعمال الإصلاح.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

مياه القليوبية

انقطاع مياه الشرب

مدينة طوخ

كسر مفاجئ




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة