انطلاق مبادرة «هنظف بلدنا.. انزل وشارك» بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت فعاليات مبادرة «هنظف بلدنا.. انزل وشارك» في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وذلك ضمن حملة أسبوع النظافة التي تشمل مختلف مدن محافظة شمال سيناء.

أكد صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، على بدء حملة أسبوع النظافة في المدينة، مشيرًا إلى أن الحملة ستستمرحتى نهاية الأسبوع، وبدأت بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، وسكرتاريتها، ومديري الإدارات المعنية مثل التربية والتعليم، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية.

تهدف الحملة إلى تنظيف المدينة ورفع مستوى النظافة، مما يعزز من الجمال والطابع الحضاري لمدينة الشيخ زويد وشمال سيناء بشكل عام، ودعا رئيس المركز والمدينة المواطنين إلى المشاركة في الحملة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وقال إنه شارك مجموعة من الشباب المتطوعين في الحملة بروح إيجابية، مشيدًا بجهودهم ومساهمتهم في تحسين المدينة، ولافتا إلى أنه تم توفير أدوات النظافة والمستلزمات الضرورية للمتطوعين، بما في ذلك أغطية الرأس، الملابس، القفازات، بالإضافة إلى مياه الشرب والعصائر والوجبات الغذائية طوال الأسبوع.

وأعلن عن تعاون مجلس المدينة مع الجهات الشريكة لتوفير جميع الأدوات والمستلزمات اللازمة لمساعدة المتطوعين في تنفيذ أعمال النظافة خلال هذا الأسبوع، و يعكس هذا التعاون روح العمل الجماعي والتضامن بين مختلف الجهات لتحقيق هدف مشترك.

أعرب رئيس المركز والمدينة عن أمله في أن تسهم المبادرة في إعادة مدينة الشيخ زويد وشمال سيناء إلى مكانتها كجوهرة مدن مصر والبحر المتوسط من حيث النظافة والجمال، وقال تعتبر هذه الحملة فرصة لتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحفاظ على نظافة مدينتهم.

وأشار إلى أنه تستمر الحملة طوال الأسبوع بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في مدينة الشيخ زويد ويعزز من الجهود المبذولة لجعلها نموذجًا للمدن النظيفة والمتطورة.