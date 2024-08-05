النمسا تطلب من مواطنيها سرعة مغادرة لبنان

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طلبت وزارة الخارجية النمساوية من المواطنين النمساويين مغادرة لبنان بسبب المخاطر الراهنة .

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الاثنين، أن اول تحذير السفر إلى لبنان تم إطلاقه في أكتوبر عام 2023 وساري المفعول حتى الآن.

وأوضح البيان أن التحذير يأتي بعد تصاعد التوترات والهجمات بشكل كبير في أعقاب اغتيال القائد الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والتهديدات اللاحقة بالانتقام، حيث أن هناك مخاوف من إندلاع حرب إقليمية.

وأشار البيان إلى أن تحذير السفر الأول صدر بعد الاشتباكات العسكرية الأولى بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي .