اليوم السابع
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الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:32 م
الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024، غدا الثلاثاء، حيث يتيح الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب الاستعلام عن النتيجة، إضافة إلى موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع الوزارة يأتى بعد إتاحة النتيجة على اليوم السابع باعتباره الموقع الذى حصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ويتم نشر نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع 

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ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

وللتسجيل والحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم اضغط هنا







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نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

لينك سريع لنتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الآن نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2024

الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024

موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس



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