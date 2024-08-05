الموقع الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024.. تنشر عبر هذا الرابط

كتب محمود طه حسين

ينشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024 حيث يعلن موقع الوزارة نتيجة الثانوية العامة 2024، وتتاح نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط https://natega.youm7.com/



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 على موقع الوزارة يأتى بعد إتاحة النتيجة على اليوم السابع باعتباره الموقع الذى حصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 ويتم نشر نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع عبر الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل