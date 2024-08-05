"المركزي للإحصاء" البولندى: مصر من الوجهات السياحية المفضلة للبولنديين

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ذكرت وزارة السياحة والآثار، أن المكتب المركزي للإحصاء البولندي والخاص بالسياحة أكد- في تقرير- أن مصر تعد من الوجهات السياحية التي يفضلها السائحون البولنديون لقضاء العطلات وزيارتها بشكل متكرر؛ لما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة وحضارة عريقة.

وأضافت وزارة السياحة والآثار- في بيان، اليوم الاثنين، أن مجلة (Poradnik Restauratora) البولندية المتخصصة نشرت مقالا تحت عنوان "السياحة والطهي في مصر"، ألقت خلاله الضوء على الأكلات المصرية التقليدية التي يتميز بها المطبخ المصري، مشيدًا بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية بمصر.

وتابعت: أن المقال أشار إلى أن مصر استطاعت الاستفادة من فترة جائحة كورونا وما بعدها لتطوير المنشآت الفندقية القائمة بالفعل، بالإضافة إلى إنشاء منشآت فندقية جديدة تتميز بالحداثة والرفاهية وتتوافر بها اشتراطات صحة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة بها مما يشجع زائري المقصد السياحي المصري على مدى فترة الإقامة به، لافتة إلى أن العاملين بهذه المنشآت يتميزون بالكفاءة والتواصل مع روادها بمهارة وإجادة اللغة الإنجليزية والتعاون وتقديم المساعدة لهم لضمان توفير أكبر قدر من الراحة لهم، بالإضافة إلى ما تقدمه هذه المنشآت من أطعمة ومشروبات متنوعة وشهية تلبي أذواق النزلاء سواء من المصريين أو السائحين.

وأردفت الوزارة أن المقال نوه بحصول العديد من المنشآت الفندقية في مصر على شهادات تفيد تطبيقها لاشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، وهو ما تركز عليه وزارة السياحة والآثار من خلال استراتيجيتها التي وضعت الأمن الاقتصادي السياحي على رأس أولوياتها، وما يتصل بذلك من الأبعاد المختلفة للاستدامة منها الحفاظ على البيئة ولاسيما مع تنامي اتجاه تفضيل المقاصد التي تهتم بالحفاظ على البيئة.