العاشر مكرر على الشعبة الأدبية فى الغربية: علمت من "اليوم السابع" وأسرتى سر نجاحى

الغربية محمد طارق

أكد الطالب عمار طاهر محمد عبد الخالق حزمان، بمدرسة اللواء جمال أحمد شكر الثانوية المشتركة بالقرشية في مدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، والحاصل علي العاشر مكرر في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمجموع 391 درجة، أنه علم بتغوقه من "اليوم السابع".

وأضاف الطالب، أنه اجتهد طوال السنوات الماضية ولكن لم يتوقع تلك النتيجة، فكانت أسرته تعمل علي توفير الوقت الكافي له وتهيئة البيئة المناسبة للدراسة، مشيرا إلي أنه يحلم أن يكون باحث سياسي، موضحا أن الجميع حالة كبيرة من الفرحة فور سماع النتيجة.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024