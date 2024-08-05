اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السكك الحديدية في الهند تعلق جميع رحلات القطارات إلى بنجلاديش

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:32 م
السكك الحديدية في الهند تعلق جميع رحلات القطارات إلى بنجلاديش قطار - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة السكك الحديدية في الهند اليوم الإثنين، تعليق جميع رحلات القطارات إلى بنجلاديش، وسط الاضطرابات التي تشهدها الدولة المجاورة.


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الخطوة تأتي بعد إعلان قوات أمن الحدود الهندية حالة التأهب القصوى عبر جميع تشكيلاتها على طول حدود البلاد مع بنجلاديش عقب استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة على خلفية احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.


تأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من اقتحام عدد من المتظاهرين للمقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة في العاصمة داكا بعد أيام من التظاهرات والاشتباكات العنيفة التي اجتاحت البلاد وأدت إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.


وأشارت مصادر بالجيش في بنجلاديش إلى أن الشيخة حسينة تنحت عن منصبها وغادرت البلاد على متن مروحية عسكرية متوجهة إلى ولاية "البنجال الغربية" في الهند.







السكك الحديدية في الهند

الهند

رحلات القطارات

بنجلاديش




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