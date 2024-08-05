اليوم السابع
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"الرياضة" ببورسعيد: فتح مراكز الشباب لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا مجانا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:12 م
"الرياضة" ببورسعيد: فتح مراكز الشباب لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا مجانا المنتخب الأولمبى - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن فتح مراكز الشباب مجاناً للمواطنين، لمشاهدة مباراة المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي بأولمبياد باريس 2024، وذلك أمام الشاشات بمراكز الشباب.

 

وقال محمد عبدالعزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، إنه سيتم فتح مراكز الشباب ووضع الشاشات العملاقة، لمساندة المنتخب الوطني الأوليمبي في مباراة اليوم أمام فرنسا.

 

وأشار إلى أنه يتمنى الفوز للمنتخب الوطني اليوم، والتأهل لنهائي الأولمبياد وتحقيق ميدالية أوليمبية في لعبة كرة القدم، يأتى بناءا على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.







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