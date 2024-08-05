الرئيس الشيشاني: جامعة القوات الخاصة الروسية استقبلت أعدادا كبيرة للالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة

أحمد علوى

كشف رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن جامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان استقبلت أعدادا كبيرة من المتطوعين الراغبين بالالتحاق بالعملية العسكرية الخاصة.



وقال الرئيس الشيشاني في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأحد، إن أعداد المتطوعين الكبيرة وضعت الجامعة تحت ضغط كبير بسبب ضيق الوقت مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتطوعين الذين بحاجة إلى تأهيل وتدريب.



وأشار إلى أنه توجه بطلب إلى وزارة الدفاع الروسية لمنح السلطات الشيشانية سلطة إنشاء أفواج وكتائب لإرسالها إلى مواقع قتالية على خطوط المواجهة.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن جامعة القوات الروسية الخاصة قامت بتدريب 45 ألف متطوع.