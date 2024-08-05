الخامسة على الجمهورية: مصدقتش نفسي واتأكدت من "اليوم السابع" إنى من الأوائل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن قائمة أوائل الجمهورية للثانوية العامة 2024، والتى تضمنت أكثر من 33 طالبا وطالبة من الشعب المختلفة، وحققت الطالبة تغريد أحمد كركر ابنة محافظة دمياط، المركز الخامس بين قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة شعبة أدبي بعد أن حصلت على مجموع 392 درجة.

وقالت طالبة دمياط: "لم أكن أعلم أننى من قائمة الأوائل، علمت بالخبر من جريدة اليوم السابع، لم أصدق حتى الآن ما يحدث"، وتابعت: " سنوات التعب عشتها قبلا لكن ما أنا فيه الآن يستحق كل هذا العناء، ستكون أفضل هدية اقدمها لأسرتي".

وأوضحت: سأبدأ في الاحتفال طبعا لكنى لم أصدق حتى هذه اللحظة، من المؤكد أننى سأفكر في الالتحاق بكليات القمة هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من التركيز هذا ما أحاول فعله الآن".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "شكرا لكل من دعمنى، أسرتي أساتذتي، أصدقائي، هذا النجاح هديتي لهم".

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024



