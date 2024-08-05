الخارجية البريطانية تجدد الدعوة لرعاياها فى لبنان على العودة فى أقرب وقت

أ ش أ

حثت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها فى لبنان على مغادرة البلاد على الفور بينما لا تزال الطرق التجارية مفتوحة، وذكرت الوزارة، فى بيان رسمي، أن الحكومة البريطانية تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمنى المتقلب للغاية فى لبنان.



وأشارت إلى أنه نظرا لكون سلامة المواطنين البريطانيين هى الأولوية القصوى، تم نشر مسؤولين قنصليين إضافيين وقوة حدودية وأفراد من الجيش البريطانى فى المنطقة.



وأضافت الوزارة أنها قامت بسحب أسر المسؤولين العاملين فى السفارة البريطانية فى بيروت مؤقتًا، مؤكدة أن السفارة هناك تواصل تقديم الدعم للمواطنين البريطانيين.



وتابع البيان: "سنستمر فى مراقبة الوضع عن كثب، وفى الوقت الحالى يجب على جميع المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال الطرق التجارية متاحة".