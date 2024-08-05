الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة في مصلحة إسرائيل والفلسطينيين

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الخارجية الأمريكية قالت إن وقف إطلاق النار في غزة في مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها، ولدينا خطة لكل احتمالات التصعيد في المنطقة فيما يخص حماية رعايانا، ولا نريد أن نرى إيران تتخذ خطوات إضافية وسندافع عن إسرائيل ضد هجمات طهران ووكلائها.

وأضافت الخارجية الأمريكية أننا ما زلنا نعتقد أن الحرب في الشرق الأوسط ليست حتمية وأرسلنا رسائل عبر وسطاء وشركاء إلى إيران لننصحها بأن التصعيد ليس في مصلحتها، وبلينكن قام بعدة اتصالات مع نظيريه في مصر وقطر ومع رئيس الوزراء العراقي ونظرائه بمجموعة السبع لمناقشة جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

