اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأردني: إصابة عدد من المهربين خلال محاولة تسلل من الأراضي السورية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:09 م
الجيش الأردني: إصابة عدد من المهربين خلال محاولة تسلل من الأراضي السورية الجيش الأردني
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء اليوم/الاثنين/، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.


وقال المصدر ، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، إن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من المهربين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.







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