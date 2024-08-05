التحالف الوطنى يوزع 2000 وجبة غذائية على الفئات الأكثر احتياجا بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، فاعليات مبادرة "أيد واحدة" التى تم إطلاقها لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالبحيرة.

وتضمنت فعاليات المبادرة التى قام بها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، توزيع 2000 وجبة ساخنة بمدينة دمنهور.

وتأتى هذه المبادرة ضمن خطة التحالف الوطني لدعم كافة الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، ولم تقتصر المبادرة على توزيع المواد الغذائية بل تضمنت تقديم ندوات للتوعية الصحية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بالإضافة إلى برنامج لتنميه المشروعات الصغيرة تحت مظلة التحالف الوطني.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.



التحالف الوطني يوزع 2000 وجبة غذائية



الوجبات



ايد واحدة



توزيع 2000 وجبة غذائية



توزيع الوجبات