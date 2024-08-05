التحالف الوطنى وإعلام الوادى الجديد يدشنان حملة "العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية"

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

نظم مركز إعلام الداخلة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، مؤتمرا جماهيريا حول "المجتمع الأهلى وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة"، ليفتتح أولى فعاليات حملة " العمل الأهلى التطوعى.. الضلع الثالث للتنمية الشاملة " التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بالمشاركة والتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والتى تستمر طوال أغسطس الجارى تحت إشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، ويتم تنفيذها من خلال مراكز الاعلام والنيل المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

جرى عقد المؤتمر بمركز ومدينة بلاط، وتضمن جلستين على مدار اليوم، وشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات، وقيادات العمل الأهلى والتطوعى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعة، ورجال الدين، وشباب متطوعين.

وحاضر فى الندوة والمهندس سلامة محمد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، والدكتور حمودة عبد الواحد الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادى الجديد، وهاشم عبد الرؤوف مدير عام ادارة التضامن الإجتماعى بمركز بلاط، والشيخ عبدالله سفينة مدير ادارة الأوقاف بمركز بلاط، وأيمن حنفى ممثل الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط، وبثينة محمد ممثل المجلس القومى للمرأة بمركز بلاط.

وعرض محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، أهداف الحملة الاعلامية المجتمعية الشاملة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بالمشاركة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والمتمثلة فى التوعية بأهمية وقيمة العمل الأهلى والتطوعى وتشجيع المواطنين من كل الفئات والأعمار على المشاركة فى جهود المجتمع المدنى من خلال مؤسسات العمل الأهلي، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية تكامل وتكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدنى مع المؤسسات الحكومية من أجل تفعيل الدور التنموى للعمل التطوعى والأهلى.

وقال أيمن حنفى ممثل الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط أن العمل الأهلى التطوعى شهد تطورا ملموسا خلال السنوات الاخيرة بفضل دعم وتفهم القيادة السياسية، مشيدا هنا بخطوات التحفيز والدعم للمجتمع الأهلى بتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، واعتبار 2022 عام العمل المجتمعي، وتعديل قانون الجمعيات وتوفيق أوضاع 33 ألف جمعية حتى الآن.

وأكد هاشم عبد الرؤوف مدير عام ادارة التضامن الاجتماعى بمركز بلاط، أن المجتمع المدنى يعد أحد الدعائم الرئيسية المشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومى والخاص، مؤكدا فى هذا الصدد على أن فاعلية المجتمع المدنى وقدرته على التأثير فى المجتمع، يعد أحد المعايير الهامة للتأكيد على تقدم وتطور الجمهورية الجديدة

وأضاف أن وزارة التصامن الاجتماعى تحرص على تشجيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى متى ماكانت هذه المؤسسات قادرة على تقديم نماذج تنموية مبتكرة تناسب احتياجات المجتمع المتنوعة، مستعرضا ما تقوم به وزارة التضامن والإدارة التابعة له فى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ودعم استقلاليتها باعتبارها شريكا أساسيا لتحقيق التنمية المستهدفة.