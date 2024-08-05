البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام والسفير الكندى بالقاهرة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وتمت خلال اللقاء الإشارة إلى مؤتمر التسامح والسلام الذى انعقد فى إسبانيا الشهر الماضى، والذى تناول موضوت دور رجال الدين فى نشر التسامح والسلام، وحضره عدد من رجال الدين المسيحى والإسلامى والأمين العام للإخوة الإنسانية ولفت رئيس المجلس إلى أنه يجرى حاليًّا الإعداد لإقامة مؤتمر عالمى آخر يتناول موضوع الحفاظ على السلام العالمي والحد من الكراهية، معربًا عن تطلعه لعمل لقاء مشترك بين الكنيسة الأرثوذكسية والمجلس العالمي للتسامح والسلام من خلال مائدة مستديرة، مشددًا على أهمية أن تكون الدول العربيه منبعًا لرسائل السلام للعالم أجمع.

ومن جهته ثَمَّنَ قداسة البابا تلك الجهود، معربًا عن دعمه لكل جهد يبذل من أجل نبذ الكراهية ونشر المحبة والسلام.

حضر اللقاء الدكتورة غادة حلمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كن إنسان".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، لويس دوماس سفير كندا بالقاهرة، الذي حرص على زيارة قداسته قبل مغادرته مصر، بعد انتهاء مهام منصبه في سفارة بلاده لدى مصر.

وأكد السفير دوماس خلال اللقاء على محبته لمصر وشعبها وعلى سعادته بالخدمة فى مصر، كما أشار إلى النشاط الإيجابى للأقباط فى المجتمع الكندى، وأعرب عن سعادته بحضور قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بحرص الرئيس على دمج كل فئات الشعب المصري في المجتمع.



لقاء البابا مع رئيس لجنة التسامح والسلام العالمى