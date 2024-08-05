اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم نابلس واندلاع حريق هائل فى سوق للخضار.. فيديو

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:27 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم نابلس واندلاع حريق هائل فى سوق للخضار.. فيديو حريق
محمد جمال

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ونقلت الوكالة الهلال الأحمر الفلسطينى قوله إنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لنابلس.

كما أفاد شهود عيان، بأن النيران اشتعلت فى الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة "الحسبة"، جراء تعمد جرافات إسرائيلية إلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق.

واعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 4 مواطنين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله، واستهدف الجيش الإسرائيلى بقنابل الغاز منازل المواطنين بمخيم العزة فى بيت لحم.







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