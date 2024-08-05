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الأولي علمي علوم مدارس المتفوقين: تفاجأت بالنتيجة.. وهدخل "طب بشرى"

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:52 م
الأولي علمي علوم مدارس المتفوقين: تفاجأت بالنتيجة.. وهدخل "طب بشرى" فاطمة أيمن حموده أحمد
كتبت أمنية الموجي

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أعربت فاطمة أيمن حموده أحمد، الطالبة الأولي علي الثانوية العامة 2024  شعبة العلمي علوم "متفوقين"، عن سعادتها بعد ظهور النتيجة ووجودها علي رأس قائمة أوائل الثانوية العامة، مؤكدة أنها تفاجأت من نتيجتها التي ظهرت منذ قليل، وعلمت بها من وسائل الإعلام.

وأضافت "فاطمة" في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنها لم تتوقع هذه النتيجة أو أن يكون لها ترتيب علي مستوي الجمهورية، نظرًا لصعوبة الامتحانات، معربة عن سعادتها لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب البشري، مشيرة إلي تمنيها الالتحاق بجامعة القاهرة، وعدم النظر للتوزيع الجغرافي نظرًا لكونها ابنة محافظة أسيوط.


ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدًا الثلاثاء في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، وستنشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة عبر اللينك







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