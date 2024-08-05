الأولى على الثانوية العامة علمى علوم: سألتحق بالطب ووالدها: أمها أغمى عليها من الفرحة

كتب محمود راغب

عبرت ندى رمضان عبد الونيس محمد الدمهوجى الأولى على الثانوية العامة الشعبة العلمية علمى علوم من إدارة أشمون بمحافظة المنوفية، عن فرحتها كونها من أوائل الثانوية العامة قائلة: مكنتش مصدقة الخبر وتلقينا اتصال من مكتب الوزير أبلغنا بالخبر.

وقالت الأولى على الثانوية العامة الشعبة العلمية علمى علوم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها تنوى الالتحاق بكلية الطب البشرى.

وقال والدها إنهم تلقوا الخبر من خلال اتصال من مكتب الوزير ، قائلا : تلقينا الخبر بفرحة وسعادة عارمة ولم نكن نستوعب الأمر وابنتى طول عمرها من الأوائل ووالدتها أغمى عليها من الفرحة .

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