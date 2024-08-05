الأسهم اليابانية تتعرض لضربة قوية بعد انسحاب المستثمرين الأجانب بشكل جماعي

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تعرضت الأسهم اليابانية لضربة قوية بسبب مزيج من جني الأرباح الكثيف مع انسحاب المستثمرين الأجانب بشكل جماعي مع ارتفاع قيمة الين الياباني؛ ما حفز إشارات متشددة من بنك اليابان بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى المزيد من الزيادات المحتملة خلال العام الجاري 2024.

وانخفض مؤشر"نيكي 225" الياباني بنسبة 5.5% بينما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنحو 7%؛ ليكون إجمالي انخفاض المؤشرين خلال يوليو الماضي بأكثر من 20% ما يجعلهما فيما يعرف بـ "سوق الدب" أي في حال استمرار الأسعار في الإغلاق عند المستويات الحالية فإن السوق قد يكون على وشك الدخول في مرحلة هبوط كبيرة، بحسب ما أورده موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

يذكر أن سوق التداول الآسيوي شهد في مستهل تعاملاته، اليوم تراجعًا حادًا؛ ليواصل خسائر الأسبوع الماضي وسط تشاؤم مستثمري البورصة اليابانية من دخول فترة "الاستثمار الحذر" على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.