الأردن يتسلم 132.8 مليون دولار مساعدات تمويلية لخطة الاستجابة للأزمة السورية

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أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الاثنين، أن الأردن استلم مبلغ 132.8 مليون دولار كمساعدات تمويلية لخطة الاستجابة للأزمة السورية لنهاية يوليو الماضي.

وكشفت بيانات وزارة التخطيط أنها لم تشر إلى المتطلبات المالية الإجمالية لخطة الاستجابة للعام الحالي 2024 ؛ مما أدى إلى عدم القدرة على احتساب نسبة التمويل للخطة الحكومية .. موضحة أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة فيما لم يموّل بند دعم الموازنة.

وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار ثم قطاع الصحة 39.1 مليون دولار ثم التمكين الاقتصادي 28.6 مليون دولار(1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش) ثم قطاع الخدمات العامة 13.9 مليون دولار توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 ملايين دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 ملايين دولار) ثم قطاع التعليم 8 ملايين دولار، توفير المأوى 1.6 مليون دولار ثم المياه 739 ألف دولار.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011 بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما عن الدول المانحة، كانت الصدارة للصناديق متعددة الأطراف بقيمة 30 مليون دولار ثم ألمانيا بقيمة 24 مليون دولار، فالولايات المتحدة بقيمة 20.5 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 19.5 مليون دولار.

وتوزعت المبالغ المتبقية إلى دول الدنمارك (9.1 مليون دولار) قطر (6.4 مليون دولار)، إيطاليا (4.7 مليون دولار)، النرويج (3.9 مليون دولار)، المملكة المتحدة وهولندا (2.9 مليون دولار) لكل منها وغيرها من الدول المانحة.

وفي عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.