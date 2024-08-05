افتتاح المشروع التدريبى الطلابى لجامعة الإسكندرية بحضور 200 طالب

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بسابا باشا، والدكتور محمود المغربى عميد كلية الطب البيطرى، فعاليات المشروع التدريبى "Steps into field" فى دورته السادسة لطلاب الكليات الثلاث وبحضور 200 طالب وطالبة من المشاركين، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة بالشاطبى، وبحضور السادة وكلاء الكليات الثلاث المشاركة فى المشروع .



ويهدف المشروع الى تأهيل الطلاب وتدريبهم على أساسيات المشاريع الزراعية والحيوانية المختلفة لتخريج طالب قادر على إدارة مشروعه الخاص والعمل بالمزارع وخدمة للمشروعات التنموية بالدولة، وأيضاً السعى لإنشاء وتنفيذ مشروع إنتاجى على ارض الواقع.

يحاضر بالمشروع عدد من أساتذة كليات جامعة الإسكندرية ورواد المال والأعمال بالمجال الزراعى والبيطرى وأيضاً يتم التدريب بالشركات والمصانع المختلفة المشاركة بالمشروع، وسوف يستمر البرنامج التدريبى لمدة 45 يوما.