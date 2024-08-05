اليوم السابع
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اعتقال أكثر من 370 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في بريطانيا

الإثنين، 05 أغسطس 2024 07:20 م
اعتقال أكثر من 370 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في بريطانيا بريطانيا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا من وكالة الأنباء الفرنسية عن اعتقال أكثر من 370 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في بريطانيا.

تم القبض على أكثر من 400 شخص بعد أن اجتاحت أعمال العنف اليمينية المتطرفة شوارع بريطانيا ما اضطر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانشاء "جيش دائم" من ضباط الشرطة المتخصصين للتعامل مع المزيد من الهجمات.

وفقا لصحيفة الاندبندنت عقد كير ستارمر اجتماعًا طارئًا لكوبرا بعد أن نفذت حشود من اليمين المتطرف هجمات عنصرية وأضرمت النار في الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في روثرهام وتامورث، وفي حديثه بعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "سيكون لدينا جيش دائم من ضباط الخدمة العامة المتخصصين حتى يكون لدينا عدد كافٍ من الضباط للتعامل مع هذا حيث نحتاج إليهم"

 







بريطانيا

الاحتجاجات في بريطانيا

القاهرة الإخبارية

اعتقال أكثر من 370 شخصا




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