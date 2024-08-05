إقبال طلاب جامعة كفر الشيخ على معسكر مصيف بلطيم لممارسة الأنشطة المختلفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد معسكر إعداد القادة لجامعة كفر الشيخ بمصيف بلطيم للعام الجامعي 2023/2024، توافد كبير من الوفود المتعددة من الطلاب، للمشاركة الأنشطة "الجوالة، الرياضي، اتحادات اسر، تكافل ونشاط اجتماعي، علمي ومتميزين، ثقافي وفني"، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور ‏عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي الدائم لجامعة كفر الشيخ بمصيف بلطيم للعام الجامعي 2023/2024 منذ بداية شهر يوليو، ويستمر المعسكر فى استقبال أفواج الطلبة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة في بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية في بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب في كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

وفي ذات السياق أشار الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن معسكر الجامعة فى بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعى إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية للاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم.



جانب من زممارسة الانشطة الطلابية بمعسكر مصيف بلطيم



طلاب جامعة كفر الشيخ بمعسكر مصثيف بلطيم