إقالة مدير إشغالات شرق شبرا الخيمة لانتشار الباعة والتعديات بالشوارع

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة مساء أمس الأحد بحي شرق شبرا الخيمة، استمرت لما بعد منتصف الليل شملت العديد من الشوارع والأحياء الفرعية، وذلك للاطلاع على سير العمل في منظومة النظافة والحد من ظاهرة الإشغالات، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عن قرب مستوى النظافة بالشوارع والحارات، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة العمل، مع ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لعمال النظافة، كما شدد على أهمية توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع.

وشهدت الجولة، اتخاذ قرارًا إداريًا بإقالة مدير إشغالات حي شرق شبرا الخيمة، وذلك نظراً لتراخي الإدارة في مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والشوارع الرئيسية، مما أثر سلبًا على المظهر الحضاري للحي.

وأكد المحافظ، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع كل من يحاول العبث بالمظهر العام للمدينة، كما وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والسلامة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، أعمال تطوير الشوارع الجانبية والمحيطة بكنيسة السيدة العزاء بمسطرد، حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف باستخدام بلاط الإنترلوك، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة وتبلغ تكلفة هذا المشروع نحو 7 ملايين جنيه.