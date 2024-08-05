إعلان الطوارئ بولاية أمريكية تحسبا للعاصفة "ديبي"

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أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية "رون دي سانتيس"، حالة الطوارئ في 61 مقاطعة من أصل 67 في الولاية، تحسبا للعاصفة الاستوائية "ديبي".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، أن حاكم فلوريدا طلب من السكان أن يجهزوا أنفسهم تحسبا لأي طارئ، موضحا أن الولاية تواجه إعصارا من الدرجة الأولى، سيتسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي .

وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية أن تتسبب العاصفة المدارية "ديبي" في هطول أمطار وارتفاع الأمواج خلال عبورها لمياه خليج المكسيك، واتجاهها شمالا على طول ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أن تبلغ اليابسة بدرجة إعصار "يهدد الأرواح" .

وقال نائب مدير المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إنه بات من الواضح بشكل متزايد أن "ديبي" سوف تتحول إلى إعصار قبل أن تبلغ اليابسة، وحث السكان على الامتثال لأوامر الإخلاء.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات الصينية، إنذارات باللونين البرتقالي والأصفر لمواجهة السيول الجبلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه من المتوقع أن تضرب سيول جبلية بعض المناطق في لياونينج وهيلونغجيانج، وبعض المناطق الأخرى".

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إنذاره باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة في بعض المناطق، بما في ذلك "هيلونغجيانغ" و"جيلين" و"لياونينغ" و"سيتشوان "و"يوننان"، كما ستشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 180 ملم خلال 24 ساعة.

يذكر أنه لدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.