إعلام فلسطينى: طائرات الاحتلال تشن غارة فى محيط حى الشيخ رضوان بمدينة غزة

محمد جمال

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلى شنت غارة فى محيط حى الشيخ رضوان بمدينة غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جديدة تستهدف مراكز الإيواء من المناطق الغربية من مدينة غزة، حيث استهدفت مدرستا "حسن سلامة" و"النصر" يعدان من المدارس المكتظة بالنازحين.

وأضاف "أبوكويك"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الغارات وقعت بالمناطق التي يدعي الاحتلال الإسرائيلي كلما شن عمليات عسكرية في المناطق الشرقية أن المناطق الغربية هي الآمنة، لذلك لجأ النازحون لهذه المدارس التي استهدفت قبل قليل بأكثر من صاروخ، ما خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة من جرى انتشالهم ونقلوا مشفى المعمداني شرق مدينة غزة 9 شهداء وعدد كبير من الجرحى، وتبقى هذه حصيلة أولية، العدد مرشح للازدياد نظرا لصعوبة المشهد داخل المدرستين المستهدفتين في منطقة يفصل بينهما أقل من كيلومتر واحد.