اليوم السابع
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إعلام عبرى: إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة فى موقع عسكرى بالجليل شمال إسرائيل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:50 ص
إعلام عبرى: إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة فى موقع عسكرى بالجليل شمال إسرائيل انفجار
محمد جمال

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك أنباء أولية عن وقوع إصابات بعد انفجار طائرة مسيرة في موقع عسكرى بالجليل الأعلى بشمال إسرائيل، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بسقوط مسيرة قادمة في لبنان بمنطقة "ايليت حشار" في شمال إسرائيل.  وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، تفعيل صافرات الإنذار تخوفا من تسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلى إنه تم "إطلاق صفارات الإنذار فى منطقة (إيليت هاشاهار) شمالى إسرائيل".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها للتأكد من مشاركتهم فى عملية صد أى هجوم إيراني.

 






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إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

لبنان

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