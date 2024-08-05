اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في الفيوم

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:37 م
إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في الفيوم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قامت حملة من الوحدة المحلية لمركز سنورس قادها كلا من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وعبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وبالتعاون مع قوات الشرطة، بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام قرية بيهمو.

كما قامت الحملة بإزالة حالة تعد بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية بمدينة سنورس، بإجمالي مساحة 10 قراريط وتم رد الشئ لأصله وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


 







حملات الإزالة

إزالة التعديات

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة