إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

صرح الدكتور محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، قامت حملة من الوحدة المحلية لمركز سنورس قادها كلا من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، وعبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وبالتعاون مع قوات الشرطة، بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام قرية بيهمو.

كما قامت الحملة بإزالة حالة تعد بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية بمدينة سنورس، بإجمالي مساحة 10 قراريط وتم رد الشئ لأصله وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



