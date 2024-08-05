اليوم السابع
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إزالة 485 حالة تعدٍ وإشغال طريق بمراكز محافظة البحيرة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:18 م
إزالة 485 حالة تعدٍ وإشغال طريق بمراكز محافظة البحيرة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك  لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت  محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 485 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.


 







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