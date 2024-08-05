إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 3 أغسطس حتى 23 أغسطس الجارى ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



وشهد اليوم الإثنين، تنفيذ 28 حالة تعدٍّ في ثالث أيام المرحلة الثانية من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن 18 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 5 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

كما تم إزالة 7 حالات تعدِّ بالبناء على أراضي بولاية الصرف الزراعي على مساحة 148م عبارة عن أسوار.

إلى جانب إزالة حالتين تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف على مساحة 1810م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، أيضًا تم إزالة حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة على مساحة 71 م.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها في مركز ومدينة القصاصين الجديدة، على مدار اليومين الماضيين وحتى الآن، 71حالة تعدٍّ على مساحة 5940م و5 قراريط.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

