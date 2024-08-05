أوقاف الأقصر تعلن تقديم 116 درسا و2408 جلسات للأطفال و15 محاضرة بالثقافة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار الشهر الماضى يوليو 2024، حيث تم تقديم حوالى 116 درسا و2408 جلسات للأطفال و15 محاضرة بالثقافة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف لـ"اليوم السابع"، إنه شملت الفعاليات على مدار الشهر الماضى، عقد عدد 116 درسا من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2408 جلسات بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وعقد عدد 15 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، وعقد عدد 212 مجلس ذكر بمساجد المديرية، وعقد عدد 24 ندوة علمية كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، إنه تم أيضاً إعتماد عدد 117 مقرأة للجمهور، وعقد عدد 468 جلسة مقرأة للجمهور خلال الشهر، وعقد عدد 35 ندوة تثقيفية عن قضية الصحة السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة، وعقد عدد 40 ندوة كبرى بالمساجد الجامعة بالمديرية بمناسبة استقبال العام الهجرى الجديد، وعقد عدد 160 ندوة من برنامج المنبر الثابت بمساجد المديرية، كما استمر العمل في أعمال القطاع الهندسى في إنشاءات المساجد المختلفة التي بلغ عددها 22 مسجداً بنسب تنفيذ متنوعة.

وعلى جانب دعم الأئمة والدعاة، تم تسليم عدد 200 زى أزهرى للأئمة بأوقاف الأقصر، وتم صرف عدد 6 أزياء للواعظات، وتم صرف عدد 40 زيا للعمال، واستمر العمل في فرش 8 مساجد شملت (فرش مسجد خالد بن الوليد بجوار محطة القطار باسنا بمساحة 170 مترا بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد السباقى بالقبلى قامولا بالقرنه بمساحة 144 متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد الحاجه بخيته ببندر اسنا بمساحة 330 متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد عباد الرحمن بالقبلى قامولا بالقرنه بمساحة 208 متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد التقوى بنجع الرزقه الشرقى بالبعيرات بالقرنه بمساحة207 متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد الحروبات بالقرنه بمساحة 328متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد ابوداوود بالمراعزه الغربيه بارمنت بمساحة 319 متر بسجاد المحراب الجديد - فرش مسجد الحمزيه بالحبيل بالبياضيه بمساحة 247متر بسجاد المحراب الجديد)، كما تم إفتتاح مسجد العطاوين بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضيه فى جمعة 26/7/2024، وإفتتاح مسجد الحاجه بخيته ببندر إسنا بمركز ومدينة اسنا فى جمعة 26/7/2024.