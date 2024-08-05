أهالي 17 قرية يستفيديون من المعرض المجاني لتوزيع الأثاث المنزلى بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية مجانا بقاعة نادى مطوبس الرياضى وذلك بهدف دعم عدد 550 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء عدد 17 قرية بمركز مطوبس، تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وقالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى بندر مطوبس و قرية البرانية وعزبة الفار وعزبة العظمة وعزبة ابيانه وعزبة السياح و قرية النصر وعزبة العرب وقرية برنبال وقرية قندولة وقرية الهوكس وعزبة سلام و قرية أبو خشبة وقرية منية المرشد وقرية أبو إسماعيل و عزبة القنى وعزبة نظارة الغنايم بمركز مطوبس، مؤكدًا على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم معارض الاثاث المنزلى والاجهزة الكهربائية على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة كفرالشيخ، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.



توزيع انتريهات على المحتاجين



جانب من معارض الأثاث المنزلي المجاني



معرض أثاث منزلي مجاني



