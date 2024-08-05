أصولها ترجع للفراعنة.. العم حسن فاوي أكثر من نصف قرن في حرفة "الفركة"

قنا صابر سعيد

داخل حفرة صغيرة لا يتجاوز عمقها المتر واستدارتها بنفس العمق يتواجد الرجل الذي قارب عمره عن الـ 70 عاما يعمل بيده على "النول الفرعوني"، وهو الذي ينتج قطع الشال يدويًا على توارثه عن والده في مهنة الستر داخل أحد المنازل، يظل لساعات طويلة حتى ينتج عدد من القطع على مدار اليوم لتسلم في النهاية إلى أحد التجار المتخصص في بيع الفركة بالأماكن السياحية وغيرها داخل وخارج مصر.



وبعزة وشموخ يتحدث العم حسن فاوي عن صنعته التي ورثها واستمر فيها رغم العمل في التربية والتعليم وتفرغ لها مرة أخرى بعد بلوغه سن المعاش، قائلًا "الحرفة إن كانت لا تغني صاحبها فهي تستره ونعمل داخل منازلنا في ستر دون الحاجة لأحد" وبعناية ودقة يمرر صاحب الحرفة المكوك يمينًا ويسارًا حتي ينتهي من إنتاج القطعة في خلال ساعة ونصف بحسب الطول والشكل المطلوب من الزبائن وتظهر بشكل بديع وملمس ناعم يشبه الحرير.

قال العم حسن فاوي، إنه تعلم صنعة الفركة وهو في عمر 14 عاما وذلك من والده الذي عمل فيها بالوراثة أيضا فهي حرفة قديمة عمل فيها آلاف الأسر في محافظة قنا، لافتًا أنه عمل فيها حتي بعد بلوغه سن المعاش، حيث التحق للعمل في التربية والتعليم وكان يعمل فيها بعد عودته من العمل لتساعده على الدخل وتربية الأبناء، وبعد بلوغه سن المعاش تفرع للحرفة من الجديد وحافظ على تواجد النول الفرعوني القديم الذي يختلف عن الحديث في الشكل والإمكانيات.

وأوضح فاوي، أن الفركة في البداية كانت تصدر إلي السودان وتصنع من الحرير الخالص ولكن النول في الوقت الحالي لم يختلف كثيرا عن النول القديم الذي يتكون من خامات طبيعية من الأشجار، كما أن المكوك أهم قطعة في النول التي تنسج الخامة وتصنع الخيوط من مواد مختلفة فكانت من السابق تصنع من الحرير وفي الوقت الحالي خيوط قطنية تعطي ملمس ناعم للمنتج الذي يباع وتختلف الأشكال والألوان والطوب بحسب طلب الزبائن.



وأشار العم حسن فاوي، إلى أن من الأدوات التي تستخدم فى صناعة الفركة هي النول اليدوي ويركب بطريقة تجعله قابلة للفك والتركيب في كل مرة التي ينتج فيها قطعة، بالإضافة إلى استخدام خامات القطن المصري والكتان والصوف والحرير في بعض الأحيان، ومن القطع المهمة المكوك الذي يستخدم في نسج الخيوط والتحويل من اليمين إلى اليسار حتى تكتمل القطعة وهو متوارث عن الأب أيضًا وصناعته تحتاج إلى مهارة خاصة.



العم-حسن-أثناء-التصنيع



العم-حسن-فاوي



صانع-الفركة-بقنا



صناعة-الفركة-الفرعونية-بقنا