"أساليب التقويم الحديثة وإعداد المفردة الاختيارية".. تدريب صيفي بجامعة دمنهور

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى الصيفي بمركز القياس والتقويم بجامعة دمنهور، وذلك من خلال تدشين الإصدار الأول من المصفوفة التدريبية المتكاملة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة دمنهور على أساليب ونظم القياس والتقويم الحديثة وذلك خلال شهر أغسطس الجارى، تحت رعاية الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، و إشراف الأستاذ الدكتور رضا طبيخة - مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

بدأ البرنامج التدريبى أولى دوراته التدريبية بعنوان"أساليب التقويم الحديثة وإعداد المفردة الاختبارية" حاضرت بها الدكتورة إيمان ضحا - أستاذ مساعد علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة دمنهور، واستهدفت الدورة تدريب ما يقرب من 60 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة من مختلف كليات جامعة دمنهور باستضافة كريمة من كلية الزراعة – جامعة دمنهور.



من جانبه أشار الأستاذ الدكتور رضا طبيخة - مدير المركز إلى استمرار عقد باقي دورات الإصدار الأول من هذه المصفوفة التدريبية على أن تكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، بكليات الآداب، والتمريض طبقا للجدول المعلن للمتدربين الذين قاموا بالحجز، مؤكدا أنه سيتاح قريبا التسجيل الإلكترونى للإصدار الثاني من هذه المصفوفة التدريبية فور الانتهاء من دورات الإصدار الحالي، وذلك لمن لم يتمكن من المشاركة في الإصدار الأول نتيجة الإقبال الشديد على المشاركة، واكتمال الأعداد بها بعد وقت وجيز من الإعلان عنها.