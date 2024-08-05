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أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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تعرف على رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2024.. على "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 6 أغسطس

وزير التعليم: المرحلة القادمة تتطلب مساندة مجلس الأمناء فى تطوير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024 ستكون جاهزة غدا للاعتماد

نتيجة الثانوية العامة 2024.. طباعة الرقم السرى للطلاب استعدادا للتنسيق

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024







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