أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 6 أغسطس

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. خطوات الحصول على النتيجة بعد إعلانها

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. احصل على الدرجات من هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. كيف تظهر للطالب وهذه طريقة حساب الدرجات

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. 61 ألف طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بموقع التنسيق .. ومكتب التنسيق يهيب بالطلاب سرعة التسجيل.. ولا نية لمد باب التقديم للاختبارات

تعرف على رابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة 2024.. على "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 6 أغسطس

وزير التعليم: المرحلة القادمة تتطلب مساندة مجلس الأمناء فى تطوير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024 ستكون جاهزة غدا للاعتماد

نتيجة الثانوية العامة 2024.. طباعة الرقم السرى للطلاب استعدادا للتنسيق

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024