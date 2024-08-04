75.8 % من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2023 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر ووفقٌاً للتصنيف الدولي.

ومـن أهــم المـؤشرات بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين و الاجانب إلى مكتب براءات الاختراع المصري (2101) طلباً عام 2023 للحـصول على براءة الاختراع، مقابل (1914) طلبا عام 2022 بزيادة قدرها 9,8٪ منها (720) طلباً للمصريين بنسبة 34.3٪و (1381) طلباً للأجـانب بنسبة 65.7٪.

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (317) براءة اختراع عام 2023 مقابل (512) براءة عام 2022 بانخفاض قدره 38.1%، منها (71) براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.4٪و (246) براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.6٪، وطبقا لأعلى مجالات التخصص هناك (80) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الاحتياجات الانسـانية بنسـبة 25.2٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2023 (27.5٪للمـصريين، 72.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيميـــاء والفلــزات بعـدد(77) بـراءة اختــراع بنسبــة 24.3٪ (31.2٪للمصـريين، 68.8٪ للأجـانب) ،ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (51) بـراءة اختـراع بنســـبة 16.1٪ (23.5٪للمصـريين، 76.5٪ للأجـانب).

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (71) بــراءة اخــتراع بنسـبة 22.4٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (43) براءة اختراع بنسبة 13.6٪ وجاء المتقدمين من المانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (28) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (52853) طلباً عام 2023 مقابل (30423) طلباً عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 73.7%، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (47653) طلباً عام 2023 مقابل (25713) طلباً عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 85.3%.

وسجل عدد العلامات التجارية الممنوحة الى المصريين والأجانب من مكتب العلامات التجارية المصري (16659) علامة تجـــارية عــام 2023 مقابل (11869)علامة تجارية عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 40.4 ٪،منها (12632) علامة تجارية من مصر ،(4027) علامة تجارية من باقي الجنسيات.

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (12632) علامة تجارية بنسـبة 75.8٪ ثم المتقدمين من أمريكا بعـدد (1142) علامـة تجارية بنسـبة 6.9٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (455) علامـة تجـارية بنسـبة 2.7٪ و بلغت باقي الجنسيات 14.6% من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2023.

