4 أشخاص مسموح لهم بحضور تنفيذ حكم الإعدام.. تعرف عليهم

كتب بهجت أبو ضيف

لحظة تنفيذ حكم الإعدام على المتهم لها كثير من الخصوصية التي حددها القانون، حيث حدد كيفية تنفيذ العقوبة، والمكان الذي يشهد عملية التنفيذ، بالإضافة إلى حالات إلغاء أو وقف تنفيذ الحكم.



ونص قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا في المادة 474، على الأشخاص المسموح لهم بحضور لحظة تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم وهم ..



1-وكيل النائب العام

2-مأمور السجن

3-طبيب السجن، أو طبيب آخر يتم انتدابه بديلا عنه

4-الإذن للمدافع عن المتهم بالحضور

5-لا يسمح لأي شخص بحضور لحظة تنفيذ حكم الإعدام إلا بإذن من النيابة العامة



ونصت المادة 474 على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور..