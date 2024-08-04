وزير الخارجية يبحث مع لافروف التطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد بالمنطقة

كتب أحمد جمعة

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً يوم الأحد 4 أغسطس الجارى مع سيرجي لافروف وزير الخارجية روسيا الاتحادية.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزراة الخارجية، بأن الاتصال شهد تقديم الوزير لافروف التهنئة للوزير عبد العاطي بمناسبة تشكيل الحكومة المصرية وتوليه مهام منصبه، معبراً عن التطلع للتعاون معه في كل ما يحقق مصالح البلدين.



ومن جانبه، أكد الوزير الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات مع روسيا الاتحادية والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما شهد الاتصال تبادل التقديرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعوبها ويجنبها الانزلاق في حلقة مفرغة من المواجهات.