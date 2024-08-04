وزير الخارجية الفرنسى: رحلات جوية مباشرة وترانزيت مع لبنان لا تزال متاحة

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قال وزير الخارجية الفرنسي في حكومة تصريف الأعمال ستيفان سيجورنيه، اليوم الأحد، إن رحلات جوية تجارية مباشرة وترانزيت من لبنان إلى فرنسا لا تزال متاحة، وذلك في ظل الوضع الأمني المتوتر في لبنان.

وأضاف سيجورنيه- في تغريدة على منصة "إكس"- "في ظل وضع أمني متوتر للغاية في لبنان، ندعو مجددا المواطنين الفرنسيين، إلى أن الرحلات الجوية التجارية المباشرة والترانزيت إلى فرنسا لا تزال متاحة".

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، رعاياها إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن في مواجهة مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.