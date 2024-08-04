وزير الأمن القومى الإسرائيلى يعلن منح المواطنين أكثر من 150 ألف رخصة سلاح

وكالات

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منح المواطنين أكثر من 150 ألف رخصة سلاح، ودعا الإسرائيليين إلى حمل الأسلحة النارية بعد عملية الطعن في مدينة حولون جنوب تل أبيب.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال بن غفير، اليوم الأحد، خلال زيارة موقع الحادث: "حربنا ليست ضد إيران فحسب، بل هنا في الشوارع أيضا. ولهذا السبب بالتحديد قمنا بتسليح شعب إسرائيل بأكثر من 150 ألف رخصة سلاح".

وأضاف "في الأشهر الثمانية الماضية، قمنا بفتح مئات غرف الطوارئ، وعززنا الشرطة".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "يجب أن أقول بصراحة شكرا جزيلا لرجال الشرطة الأبطال الذين ناضلوا من أجل التواصل. كان من الممكن أن تحدث كارثة أكبر بكثير هنا، لكن ضباط الشرطة لدينا يتمتعون بالخبرة".

وقال أريد أن أقول للمواطنين: أحضروا السلاح. لا يقتصر الأمر على أننا فتحنا المزيد والمزيد من الصفوف الاحتياطية وقمنا بتسليحها. أحضر سلاحًا، فهو ينقذ الأرواح".