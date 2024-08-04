اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه رسالة تهم الأطفال حول تناول لبن البقر قبل العام الأول.. تفاصيل

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:30 ص
وزارة الصحة توجه رسالة تهم الأطفال حول تناول لبن البقر قبل العام الأول.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للأمهات حول تناول لبن الأبقار لأطفالهن حديثى الميلاد وتابعت وزارة الصحة: يجب تأجيل إعطاء الطفل اللبن البقري لما بعد العام الأول، وذلك لتجنب إصابته بحساسية الألبان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية ضرورية خلال أول 6 أشهر من ولادة طفلك، لأنها تقوى المناعة وتحد من فرص الإصابة بالأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية تقوى العلاقة بين الأم والطفل، كما تقلل من فرص الإصابة بـ سرطان الثدى، وتابعت: الرضاعة الطبيعية ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل من فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وتابعت، أن الرضاعة الطبيعية تسهم فى حماية الطفل من الأمراض المعدية والمزمنة، كما يساعد على الشفاء من الأمراض سريعا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن للرضاعة الطبيعية فوائد كبيرة لصحة الأم، أولها أنها تقلل من احتمال الإصابة بالسرطان فى منطقة الثدى كما تقل من احتمالية الإصابة بسرطان المبيض.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية، والتى تصمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا، واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره.







وزارة الصحة

حليب الابقار

الرضاعة الطبيعية



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