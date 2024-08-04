وزارة الدفاع الروسية: تدمير 6 مسيرات فوق سماء منطقة بيلجورود

أحمد علوى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير القوات الجوية 6 طائرات بدون طيار أوكرانية ، فوق منطقة بيلجورود غربي البلاد.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه تم الإبلاغ عن تدمير الطائرات بدون طيار في الساعة 7:40 صباحاً و10:30 صباحاً، بتوقيت موسكو المحلي، مضيفة أنه في 3 أغسطس 2024، في حوالي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو، تم أيضاً إحباط محاولة أخرى من جانب أوكرانيا لتنفيذ هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين ضد منشآت داخل الاتحاد الروسي.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت أثناء الخدمة الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق سماء منطقة بيلجورود.



وأعلنت روسيا في وقت سابق أيضاً اليوم أن قواتها الجوية اعترضت ما مجموعه 76 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في مناطق مختلفة من روسيا شملت روستوف وكورسك إلى جانب بيلجورود ومنطقة أوريول ، مضيفة أن الهجمات استهدفت مناطق استراتيجية شملت خزان نفط في بيلجورود.