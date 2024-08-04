اليوم السابع
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نسبه التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى 2024 وموعد الانطلاق.. التفاصيل

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:00 م
نسبه التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى 2024 وموعد الانطلاق.. التفاصيل الأوكازيون
كتب ـ مدحت وهبة

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استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من الاستعدادات الخاصة ببدء العمل بـالأوكازيون الصيفى 2024، اعتبارا من غدٍ الإثنين ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وفيما يتعلق بنسبة التخفيضات على أسعار المنتجات فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية أتاحت للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقا لرغبة كل صاحب محلى تجارى شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد الأوكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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