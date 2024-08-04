اليوم السابع
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نتنياهو: سنواصل ملاحقة قادة حماس فوق الأرض وتحتها.. وسنعيد المختطفين

الأحد، 04 أغسطس 2024 07:25 م
نتنياهو: سنواصل ملاحقة قادة حماس فوق الأرض وتحتها.. وسنعيد المختطفين نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، إن "قوات بلاده تعمل على استعادة جميع المختطفين، ولن تستكين في كافة مناطق القتال حتى تحقيق النصر، مشددًا: "سنواصل ملاحقة قادة حماس فوق الأرض وتحتها".

وأضاف في مؤتمر صحفي من تل أبيب اليوم الأحد، أن " نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر وسنستهدفهم في كل مكان"، وإيران وشركاؤها يحاولون تطويقنا بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات".

وعن التقارير التى تتحدث عن شن ضربة إيرانية ضد تل أبيب، قال رئيس وزراء الاحتلال: "سنرد على أعدائنا الضربة بضربتين".

 







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