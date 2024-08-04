نائب وزير خارجية روسيا: موسكو قد تنشر صواريخ نووية ردا على الإجراءات الغربية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، أن روسيا قد تلجأ إلى نشر صواريخ نووية ردا على الإجراءات الغربية المفروضة ضد موسكو.



وقال ريابكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية "إن موسكو ليس لديها سبب للخوف أو القلق من الأفعال الغربية التي تهدف إلى الإضرار بأمن البلاد، ولكن لا أستبعد أن تأتي اللحظة التي ستكون هناك حاجة فيها إلى قيام روسيا بنشر صواريخ نووية، لأن قيادة البلاد بدأت الاستعداد لاحتمال نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا منذ فترة طويلة".



وأضاف المسئول الروسي أن كل ما تحتاجه موسكو للرد قد تم وضعه بالفعل، وفي وقت لاحق سيقرر العسكريون والقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين أين وكيف وماذا سننشر من الأسلحة لدرء هذه التهديدات.



وشدد ، على أن موسكو لن تقدم تنازلات أحادية الجانب للغرب من أجل تسوية الصراع الأوكراني.



وقال ريابكوف إن موسكو "لن تقدم تنازلات لواشنطن" إذا ما حاولت الأخيرة فرض شيء على روسيا تستفيد منه الولايات المتحدة وحدها، مشددا على أن زمن التنازلات الأحادية الجانب من جانب موسكو انتهى بشكل لا رجعة فيه".



وتابع ريابكوف:"لن نقوم بأي تنازلات في المستقبل، حتى في أفضل السيناريوهات في علاقاتنا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، وهو أمر يصعب تصوره الآن، ولكن حتى في هذه المواقف، لن تكون هناك تنازلات أحادية الجانب من جانبنا".